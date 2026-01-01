مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

رام الله/سما/

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صباح وفجر الأحد، حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت العشرات، وسلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات في بعض المناطق ومداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري واسع في عدة محافظات.

في شمال الضفة، اقتحمت القوات بلدتي علار وعتيل شمال طولكرم، إلى جانب مدينة الخليل جنوبا وبلدة دير جرير شمال شرق رام الله، وسط عمليات دهم وتفتيش لمنازل السكان.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة هاني عبيات من بلدة الدوحة غرب المدينة، عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

كما شملت الاقتحامات بلدات الخضر والعبيدية ودار صلاح وزعترة، إضافة إلى قريتي أبو انجيم ووادي رحال، دون تسجيل اعتقالات جديدة في تلك المناطق.

وفي محافظة جنين، اقتحمت القوات قرية أم التوت شرق المدينة، وداهمت عددا من المنازل، كما نفذت قوة راجلة عملية اقتحام في قرية جلبون شرق جنين.

وفي طوباس، أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية تياسير شرق المدينة وداهم منازل فيها، وسط حديث عن تسلل وحدة خاصة قبل بدء العملية.

كما شمل الاقتحام مدينة أريحا، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى من الضفة الغربية تحركات عسكرية مماثلة، ما يعكس استمرار حالة التوتر الميداني في مختلف المحافظات.