الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على مخبأ طوارئ لحزب الله في قلعة الشقيف

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اكتشاف مخبأ وصفه بالمهم تابعا لحزب الله داخل مجمع قلعة الشقيف جنوب لبنان. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المخبأ يقع ضمن منشأة تحت الأرض ويعتقد أنه كان مخصصا للاستخدام في حالات الطوارئ.

وأضاف الجيش أن الموقع يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للحزب، مشيراً إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية أُبلغت بتفاصيل الاكتشاف والإجراءات المتخذة بشأنه.

وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء "الكابينيت" أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يكتمل بعد بصيغته النهائية، مشيرا إلى أن حزب الله يعارض بنوده، الأمر الذي يعني، من وجهة النظر الإسرائيلية، عدم وجود اتفاق نافذ حتى الآن.

وأضاف أن المؤسسة الأمنية لم تتلقَّ أي تعليمات للشروع في تنفيذ التفاهمات المقترحة، مؤكدا أن الوضع الميداني في لبنان لا يزال على حاله، بما في ذلك القيود والإجراءات العملياتية المفروضة في بيروت ومناطق أخرى.

وعلى الرغم من العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة، فإن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مع توسيع نطاق هجماته واستخدام طائرات مسيرة مفخخة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الميداني على الجبهة الشمالية، بينما تناولت تقارير إعلامية إسرائيلية خلال الأيام الماضية تقييما للوضع الراهن للحزب وقدراته العسكرية في المرحلة الحالية.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان 11"، فإن الجناح العسكري لحزب الله يتوزع على عدد من الألوية الإقليمية. وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق تابعة لاثنين من هذه الألوية في جنوب لبنان، وهما لواء ناصر المسؤول عن القطاع الشرقي، ولواء عزيز المسؤول عن القطاع الغربي.

وأضاف أن جزءا كبيرا من عناصر هذه التشكيلات انسحب باتجاه الشمال عقب تقدم القوات الإسرائيلية، إلا أن بعض المقاتلين ما زالوا ينشطون ميدانيا، ويعتمدون على أساليب حرب العصابات، بما في ذلك استخدام طائرات مسيرة مفخخة في عملياتهم.

وتشير التقديرات إلى أن المقاتلين الذين انسحبوا شمالا تمركزوا في مناطق تخضع لسيطرة لواء بدر، المتمركز شمال نهر الليطاني والمسؤول عن تلك المنطقة.

ويعد هذا اللواء، وفق تلك التقديرات، في قلب المواجهات الحالية مع الجيش الإسرائيلي، حيث يتعرض لضغوط عسكرية متزايدة، كما يعتقد أنه مصدر رئيسي لإطلاق الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية والقوات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية.