استطلاع أميركي : ارتفاع بنسبة سبعة بالمائة بالنفور من دولة الاحتلال و60 بالمائة من الأمريكيين يحملون أراءً سلبيّةَ ضدّ إسرائيل

واشنطن /وكالات/

أظهر استطلاع رأيٍ جديدٍ أجراه مركز (بيو) الأمريكيّ للأبحاث، أنّ 60 بالمائة من الأمريكيين يحملون آراءً سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 37 بالمائة فقط يحملون آراءً إيجابية.

وطبقًا لوسائل الإعلام العبريّة، الذي تناولت الاستطلاع بشكلٍ واسعٍ، يشير الاستطلاع، الذي تناول الرأي العام حول إسرائيل في الولايات المتحدة ونحو 30 دولة أخرى، إلى أنّ نسبة النفور العام من إسرائيل بين الأمريكيين قد ارتفعت بنسبة 7 بالمائة خلال العام الماضي وحده.

ومع ذلك، يُظهر الاستطلاع أنّ الدعم الشعبيّ لإسرائيل في الولايات المتحدة لا يزال أعلى منه في الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع، حيث يحمل 67 بالمائة من الجمهور آراءً سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 25 بالمائة يحملون آراءً إيجابيّةً.

ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع، سجلت الولايات المتحدة أكبر فجوةً في المواقف تجاه إسرائيل بين اليمين واليسار السياسيين: فقد أعرب 83 بالمائة من الأمريكيين المنتمين إلى اليسار عن آراءٍ سلبيةٍ، مقابل 37 بالمائة من اليمين. كما يُظهر تحليل البيانات أنّ الأمريكيين الشباب يميلون إلى أنْ يكونوا أقل تأييدًا لإسرائيل. وبالتالي، فإنّ 74 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يحملون آراءً سلبية تجاه إسرائيل، مقارنةً بـ 65 بالمائة بين من تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا، و49 بالمائة بين من تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر.

علاوةً على ما ذُكِر أعلاه، يُظهر الاستطلاع صورةً قاتمةً لموقف الأمريكيين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إذ صرّح 59 بالمائة منهم بأنّهم لا يثقون به، مقابل 27 بالمائة ممن يثقون به. وكان المشاركون المنتمون إلى اليسار في الولايات المتحدة أكثر ميلًا لتبني هذا الموقف بنسبةٍ أعلى بكثيرٍ من غيرهم من المجموعات على الطيف السياسي: فقد قال 82 بالمائة منهم إنّهم لا يثقون برئيس الوزراء، مقارنةً بـ 64 بالمائة من المنتمين إلى الوسط السياسي، و40 بالمائة من المنتمين إلى اليمين. وبشكلٍ عامٍّ، ازداد عدم ثقة الأمريكيين بنتنياهو بنسبة 7 بالمائة خلال العام الماضي وحده.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّه وفقًا للاستطلاع، يتأثر الموقف تجاه نتنياهو أيضًا بعمر المشاركين، لكن الفجوات أقل حدةً من تلك الموجودة في مسألة التعاطف مع إسرائيل، وقد أبدى الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا أدنى مستوى من الثقة في قدرة نتنياهو على اتخاذ القرار الصائب في القضايا الدولية، وأفاد 66 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع ضمن هذه الفئة العمرية بانعدام ثقتهم به، مقارنةً بـ 63 بالمائة بين الفئة العمرية 18-34 عامًا، و54 بالمائة بين الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر.

وقالت صحيفة (هآرتس) العبريّة على موقعها الالكترونيّ إنّ استطلاع رأيٍ وطنيٍّ حديثٍ للناخبين اليهود في الولايات المتحدة كشف أنّ نسبة تأييد نتنياهو قد بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2009، حيث أعرب 67 بالمائة من المشاركين عن آراء سلبية تجاهه، كما أبدى مواطنون في دولٍ أوروبيّةٍ مواقف سلبيةٍ في الغالب، إذ قال ما لا يقل عن نصف البالغين في دول مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا إنّ رأيهم في إسرائيل سلبي للغاية.

جديرٌ بالذكر أنّ الاستطلاع أُجري في الفترة ما بين 8 شباط (فبراير) و13 أيّار (مايو) من هذا العام، مع العلم أنّ معظم المقابلات أُجريت بعد اندلاع العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران في الـ 28 من شهر شباط (فبراير) الفائت.