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سلوفينيا ترفع علم فلسطين على القصر الرئاسي بعد ازالته من قبل رئيس الوزراء الموالي لاسرائيل

السبت 06 يونيو 2026 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلوفينيا ترفع علم فلسطين على القصر الرئاسي بعد ازالته من قبل رئيس الوزراء الموالي لاسرائيل



وكالات/سما/

قررت رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، يوم السبت، رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة ليوبليانا، في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية.

وجاءت هذه الخطوة عقب إزالة العلم، في وقت سابق، من مقر الحكومة بعد تولي رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانشا السلطة إثر انتخابات 22 آذار/ مارس الماضي.

وقالت موسار، في منشور عبر منصة "إكس"، إن العلم سيبقى مرفوعا على واجهة القصر لمدة أسبوع، قبل نقله إلى الداخل ليُعرض أمام الزوار.

وأكدت أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية وأخلاقية تجاه دعم القضية الفلسطينية والقانون الدولي، مضيفة أن العلم الفلسطيني بات يعكس، إلى جانب رمزيته الوطنية، "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين ومناطق أخرى".

وأشارت رئيسة سلوفينيا إلى استمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددة على أن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين لم تتوقف، وأن سكان غزة والضفة لا يعيشون في ظروف تضمن لهم الكرامة الإنسانية.

وأوضحت أن رفع العلم يأتي تعبيرا عن التضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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