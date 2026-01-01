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"حزب الله": الاتفاق مع إسرائيل عار واستسلام والبعض في لبنان يعاني نقص مناعة وطنية

السبت 06 يونيو 2026 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": الاتفاق مع إسرائيل عار واستسلام والبعض في لبنان يعاني نقص مناعة وطنية



بيروت /سما/

انتقد النائب عن "حزب الله" إبراهيم الموسوي بعض المسؤولين والقوى في لبنان بـ"نقص المناعة الوطنية"، معتبرا أن الاتفاق مع إسرائيل "عار واستسلام".

 

وقال النائب الموسوي في تصريحات: البعض في لبنان لديهم نقصان في المناعة الوطنية، والاتفاق الذي جرى هو عار واستسلام.

وأضاف "من ابرم الاتفاق مع الاسرائيلي بسلوكهم هذا المسار، فهم حتماً لا يحافظون على البلد، بل يفرطون بسيادته، وإنما من يحافظ عليه، هم الرجالات الرجال أمثال الرئيس نبيه بري، ونعيم قاسم".

وتابع قائلا إن "وزير الأمن الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" يصف الاتفاق الذي حصل بين لبنان وكيانه، بأنه إنجاز كبير على المستوى السياسي وانه يلاقي ما أسماه إنجازه العسكري، وبالتالي، ما هو موقف البعض في لبنان من هذا الكلام الذي سمعناه من قادة العدو، أليس في هذا الكلام دليل على أن هذا الاتفاق هو اتفاق عار واستسلام ويخدم مصلحة الاسرائيلي أولاً وآخراً، في حين أن هناك في لبنان وفي أعلى سدة المسؤولية من يحاول تسويق اتفاق الذل والاستسلام كإنجاز واختراق كبير" وفق تعبيره.

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