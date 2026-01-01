وزير المالية: إطلاق تجريبي لتطبيق "يبوس" منتصف حزيران وتوفيره لجميع الموظفين قبل نهاية الشهر

رام الله/سما/

قال وزير المالية اسطيفان سلامة، إنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق "يبوس" المالي، مشيراً إلى أنه جرى رفعه على منصتي "أبل" و"جوجل" تمهيداً لإطلاقه رسمياً.

وأوضح سلامة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم السبت، أن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية من توقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية تعمل في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت بهدف توسيع خدمات التطبيق وتعزيز استخدامه.

وأشار إلى أن مرحلة تجريبية للتطبيق ستبدأ منتصف شهر حزيران الجاري- وستشمل وزارة شؤون القدس، ومحافظة القدس، وجهازي الدفاع المدني والضابطة الجمركية.

وأضاف أن التطبيق سيكون جاهزاً للاستخدام من قبل جميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيُطلب من الموظفين تحميل التطبيق وتعبئة بياناتهم للاستفادة من خدماته.

500 شيكل لكل موظف عبر المحفظة الإلكترونية

وأكد سلامة أن وزارة المالية ستقوم بتوفير مبلغ 500 شيكل داخل التطبيق لكل موظف بما يتيح له إجراء عمليات الدفع الإلكتروني.

وبين أن الهدف من المحفظة الإلكترونية هو مساعدة الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتمكينهم من توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

إسرائيل تحتجز 5.7 مليارات دولار

وفيما يتعلق بالأزمة المالية، قال وزير المالية إن إسرائيل تحتجز نحو 5.7 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية، الأمر الذي يفاقم الضغوط المالية على الحكومة.

وأوضح سلامة أن توفير رواتب الموظفين يعتمد على 3 عوامل رئيسية، هي: الإيرادات المحلية، والمساعدات الخارجية عبر الشركاء الدوليين عند توفرها، إضافة إلى الاقتراض من البنوك.

وأضاف أن الحكومة وصلت إلى سقف الاقتراض من البنوك، إلا أنها تواصل البحث عن حلول وآليات مختلفة لتأمين جزء من الرواتب.

وأشار إلى أن عمليات معقدة تُدار شهرياً لتوفير جزء من مستحقات الموظفين- في ظل إدارة الشؤون المالية بما يقارب 10% فقط من الإيرادات المحلية، مؤكداً أنه لا يمكن التنبؤ بقيمة الصرف شهرياً نظراً لتغير المعطيات باستمرار.

كما أكد العمل مُستمر مع الشركاء الدوليين لتفعيل برامج الدفع الطارئ، معرباً عن أمله في تحقيق استجابة إيجابية خلال الفترة المقبلة.

حوار مستمر مع النقابات

وفيما يخص إضرابات النقابات، وخاصة نقابة الأطباء، قال سلامة إن هناك حواراً مستمراً وبناء مع مختلف الأطراف، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشدد سلامة، أن الأزمة المالية الحالية تُعد من أصعب الأزمات التي تواجهها الحكومة، مشيراً إلى أن دولاً أخرى ربما لم تكن لتصمد أمام ظروف مماثلة.

وأضاف أن صمود الموظفين وشعبنا الفلسطيني يعكس إدراكهم بأن الاحتلال هو السبب الرئيسي للأزمة المالية التي تمر بها فلسطين.