ترامب يكشف حجم ترسانة إيران من الصواريخ والمسيرات

واشنطن / وكالات /

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر يوم السبت، عن تقديراته لحجم ما تبقى من صواريخ وطائرات مسيرة لدى إيران، بعد الضربات التي شنتها واشنطن على طهران خلال الحرب.

وقال في مقابلة على شبكة " NBC News" الأمريكية، إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21-22% من صواريخها، مضيفاً: "نعلم بدقة عدد ومواقع ما تبقى من صواريخ ومسيّرات إيرانية ومواقع مصانعها".

وأردف قائلاً: "دمرنا الجيش الإيراني بالكامل. لديهم بعض الصواريخ والطائرات المسيرة. أود أن أقول من حيث النسبة المئوية، ربما 21-22 بالمئة من صواريخهم. إنها صواريخ كثيرة، لكنها ليست كما كانت في البداية عندما هاجمناهم"، على حد قوله.

وأشار ترامب في المقابلة، إلى أنه "يُسرع الخطى" في الحرب مع إيران، بعد مرور قرابة 100 يوم على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات، وذلك رغم الجدول الزمني الذي أعلنه في البداية والذي تراوح بين 4-6 أسابيع.

ومضى قائلاً: "أنا أسرع الخطى. لقد مرّت 3 أشهر. استمرت حرب فيتنام 19 عامًا. أنا الآن في شهري الثالث". وقد نُشر المقطع تمهيدًا للمقابلة الكاملة المقرر بثها يوم الأحد.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتفاوض فيه القادة الأمريكيون والإيرانيون لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الرابع الأسبوع الماضي.

ولم يتوصل ترامب حتى الآن إلى اتفاق مبدئي مع إيران، وأطلقت طهران طائرات مسيّرة باتجاه مضيق "هرمز"، فجر يوم السبت، وردت القوات الأمريكية بغارات على مواقع رادار إيرانية، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الاتفاق المحتمل بين الجانبين.