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عراقجي يرد على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي وإيران ليست من تقصف بلدكم

السبت 06 يونيو 2026 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي يرد على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي وإيران ليست من تقصف بلدكم



بيروت /سما/

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن إيران لا تتعامل مع لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس اللبناني، جوزاف عون، التي اتهم فيها طهران باستغلال لبنان لخدمة مصالحها الخاصة.

وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء إيرانية، إن "لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد".

وأضاف أن "قد يُفهم من تصريحات عون أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وتهجر ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا".

وتابع مخاطبًا الرئيس اللبناني: "أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس".

وجاءت تصريحات عراقجي ردًا على مقابلة أجراها عون مع شبكة "سي أن أن"، قال فيها إن الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، "لا يمثل كل الشعب اللبناني"، وذلك في أعقاب رفض الحزب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه برعاية أميركية بعد أربع جولات من المفاوضات.

كما أكد عون أن رسالته إلى إيران واضحة، ومفادها أن "مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحكم"، معتبرا أن اللبنانيين "يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة"، وشدد على أن "الحرس الثوري الإيراني يجب أن يدرك أن لبنان بلد اللبنانيين وليس بلده".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، قال الرئيس اللبناني إن الوفد اللبناني حقق "اختراقا كبيرا" خلال المحادثات الأخيرة، معتبرا أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه يمكن أن يشكل "طريقا نحو سلام عادل ودائم" إذا ما جرى الالتزام به وتنفيذه.

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