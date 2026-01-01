المفتي اللبناني الجعفري يرد بلهجة حادة على عون: لولا المقاومة لوصل الإسرائيلي إلى قصر بعبدا!

بيروت /سما/

وجه المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، عقب تصريح الأخير عن “حزب الله” وإيران.

وقال المفتي قبلان في رسالته إلى الرئيس عون: “أنتم بمقام يجب أن يجمع ولا يفرّق وإلا خسرت حيثيتك الوطنية، ولا نريد لك أن تخسر بوصلة مصالح لبنان، ومن هذا الباب نتوجه لك بالنصيحة وهي الكف عن هذا النحو من المواقف التي لا تليق بمركز الرئاسة، لأن رئاسة الجمهورية وُجِدَت لتكون عنوان مشتركات العائلة اللبنانية لا سبب تمزيقها، والدفاع عن الهدايا الأمنية مع الكيان الصهيوني لا يستحق هذه المواقف التي لا تليق برئاسة الجمهورية، والرئيس نبيه بري (رئيس البرلمان) بهذا المجال أيقونة تاريخ ويمكن أن يتعلم منه الكثيرون”.

وتابع: “ودعنا يا فخامة الرئيس من فكرة التمثيل، لأن الحديث عن التمثيل الوطني والشعبي يبدأ من الرئيس نبيه بري والشيخ نعيم قاسم (أمين عام “حزب الله”)، والشمس لا تحتاج لدليل، وقصة من لا تمثيل له معروفة ولا نريد الدخول بها، وكل مؤسسة وطنية لا تمثل الجنوب والضاحية والبقاع لا تمثل لبنان، والمؤسسات الوطنية التي لا تمثل شعبها وجبهاته وسيادته ومعاركه الوطنية لا حظّ لها من التمثيلين الشعبي والوطني، ومن يخوض معركة شاقّة مع إسرائيل الإرهابية لا يقدّم لها ترتيبات أمنية على حساب السيادة اللبنانية، ولا يتعهّد بتفكيك بنية المقاومة التي حررت هذا البلد ودولته وقطاعاته المختلفة بما في ذلك قصر بعبدا (القصر الرئاسي في لبنان)”.

وأضاف قبلان متوجها لعون: “لولا المقاومة الأسطورة التي تسحق ترسانة الإسرائيلي على طول الحافة الجنوبية بهذه الحرب لوصل الإسرائيلي إلى قصر بعبدا، لذا يا فخامة الرئيس من يمثل شعبه لا يقبل بإجلاء أهل الجنوب من الجنوب، ومن يمنع الجيش اللبناني من الدفاع الوطني ثم يطالب بسحب المقاومة من جنوب النهر دون سحب الجيش الصهيوني بنفس الوقت، لا يمثل لبنان وجبهاته السيادية”.

وختم المفتي الجعفري رسالته بالقول: “ولدفع شبهة الاتهام ولعبة الدعاية الفارغة أقول: إيران لا تستخدم أصدقاءها ضد مصالح بلادهم كما تفعل واشنطن، ومطلوب من جنابكم حماية السلم الأهلي والعقد الوطني لا إضرام النار به. وأحب أن أذكر بأن إيران هي التي هددت إسرائيل الإرهابية بدخول الحرب إذا ضربت العاصمة بيروت والذي أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب بيروت هو وزير خارجية أميركا وليس إيران، وطهران نفسها هي التي قدّمت أكبر دعم تاريخي للتحرير الوطني عام ألفين وما زالت على عهدها حتى لا تبتلعه خرائط أميركا وحروب إسرائيل الكبرى”.

وتأتي هذه الرسالة ردا على رسائل حادة وجهها الرئيس عون خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، لإيران وأمين عام “حزب الله” نعيم قاسم، معتبرا أن الأخير “لا يمثل اللبنانيين”، ومتهما طهران باستغلال لبنان لتحقيق مصالح خاصة.