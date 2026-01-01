جوجل تكشف عن أساليب اختراق مبتكَرة باستخدام الذكاء الاصطناعي

وكالات - سما-

قالت ​شركة جوجل المملوكة لألفابت أمس ⁠إن متسللين إلكترونيين من مجموعة بارزة في مجال الجرائم الإلكترونية استخدموا الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرة برمجية ⁠غير معروفة سابقا وتمكنوا من استغلالها لأول ‌مرة.

وذكرت جوجل في تقرير صادر عن مجموعة (ثريت ​إنتليجينس جروب) المعنية ⁠برصد التهديدات لديها أن الهجوم المخطط له استهدف أداة إدارة نظام ⁠مفتوحة المصدر واسعة الانتشار، لكن جرى حظره قبل ‌أن يستغل ضمن "واقعة استغلال جماعي".

وتمثل هذه الواقعة المرة الأولى التي تحدد فيها جوجل استخدام متسللين للذكاء الاصطناعي لاكتشاف نقاط ضعف جديدة ومحاولة استغلالها على نطاق واسع.

وقال جون هولتكوست كبير محللي المجموعة ​إن النتائج من ​المرجح أن تمثل ما وصفه بأنه "غيض من فيض" فيما يتعلق بكيفية بتطوير المجرمين والمتسللين المدعومين من دول لعمليات الابتكار في مجال التسلل والاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وشرح التقرير كيف يوكل متسللون أجزاء من ​عملياتهم عبر الإنترنت إلى الذكاء الاصطناعي، ويستغلونه ليبحث بشكل مستقل عن ثغرات برمجية ويساعد في تطوير برمجيات خبيثة.

وقال الباحثون إن هذا التحول يمثل خطوة مبكرة نحو عمليات إلكترونية عبر الإنترنت ⁠تتسم باستقلالية أكبر، في وقت بدأ فيه متسللون في الاعتماد على أنظمة الذكاء ​الاصطناعي، ليس فقط من بين الأدوات البحثية بل أيضا على أساس أنها مكونات نشطة يمكنها تحليل الأهداف وإنشاء أكواد ورموز واتخاذ قرارات بإشراف ‌بشري محدود.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه حكومات في أنحاء العالم صعوبات في ⁠كيفية وضع قواعد تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة القوية التي يمكن أن تسهل على المتسللين تحديد الأهداف وشن الهجمات باستخدام عيوب البرامج المعروفة والمكتشفة حديثا.

وتعكس هذه النتائج تحذيرات صدرت في الآونة الأخيرة عن جهات تنظيمية مالية في أوروبا تقول إن نماذج الذكاء الاصطناعي سريعة التطور ‌تزيد من سرعة ونطاق المخاطر السيبرانية في وقت يتصاعد فيه التوتر الجيوسياسي.

وأفاد التقرير بأن المتسللين الإلكترونيين، ‌بالإضافة إلى مجموعات ​قرصنة واختراق مرتبطة بدول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، يجربون بالفعل دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في سير وتتابع المهام المتعلقة بعمليات الهجوم الإلكترونية عبر الإنترنت.

ورغم أن هذه التقنيات لا تزال ​في مرحلة أولية، حذرت جوجل من أنها قد تسرع وتيرة حملات ​الهجمات الإلكترونية بتقليل الوقت والخبرة اللازمين لشن هجمات معقدة.