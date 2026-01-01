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رضائي : الإفراج عن الأصول المجمدة ضروري "لبناء الثقة" مع أميركا

الجمعة 05 يونيو 2026 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رضائي : الإفراج عن الأصول المجمدة ضروري "لبناء الثقة" مع أميركا



طهران / وكالات /

قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إنه لن يُعقد أي لقاء بين خامنئي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مهدداً بـ"توسيع نطاق الصراع" إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب، وفق ما ذكرت شبكة CNN.

وأضاف رضائي أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، معتبراً أن "المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ويتعين على ترمب كسر هذا الجمود".

ووصف رضائي الإفراج عن الأصول المجمدة بأنه إجراء ضروري "لبناء الثقة"، ومن شأنه أن يفتح "أفقاً جديداً" لمستقبل العلاقات بين البلدين.

وهدد مستشار خامنئي بتوسيع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج، لتشمل المحيط الهندي، وباب المندب، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط، قائلاً إن إيران "ستهاجم قواعد أميركية جديدة".

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