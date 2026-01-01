إصابتان وتحطيم مركبة رئيس بلدية إذنا خلال اعتداء للمستوطنين شرق البلدة

الخليل/سما/

أصيب مواطنان، أحدهما بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، خلال اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة الجلايطة شرق بلدة إذنا غرب الخليل، بالتزامن مع إضرام النيران في محاصيل زراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين في المنطقة، الأولى جراء الإصابة برصاصتين في البطن ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب مواطن آخر نتيجة اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تعرضت مركبة رئيس بلدية إذنا رزق طميزة للاعتداء والتحطيم على أيدي مستوطنين خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة.

وكان مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أضرموا النيران في محاصيل زراعية بمنطقة الجلايطة، في وقت منعوا فيه أصحاب الأراضي والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بعد إغلاق الطرق المؤدية إليها.

وأكد مواطنون من المنطقة أن المستوطنين واصلوا اعتداءاتهم من خلال حراثة أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في خطوة يراها الأهالي جزءاً من محاولات فرض السيطرة على الأراضي والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي ظل التوتر المتصاعد، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة في منطقة الجلايطة تأكيداً على التمسك بأراضيهم ورفضاً لسياسات المصادرة والاستيطان، رغم التواجد المكثف لقوات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة.

ويخشى أهالي إذنا من تصاعد وتيرة الاعتداءات على الأراضي الزراعية شرق البلدة، في ظل محاولات متواصلة للاستيلاء على مساحات واسعة منها وفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم المشاريع الاستيطانية.