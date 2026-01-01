  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار والنفط

الخميس 04 يونيو 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار والنفط



رام الله/سما/

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، في ​وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل ‌إلى حل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4450.16 دولار للأوقية (الأونصة) ​بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 ⁠بالمئة إلى 4477 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ⁠0.8 ​بالمئة إلى 73.26 دولار للأوقية، ​وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1863.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 ​بالمئة إلى 1307.67 دولار.

وتراجع الدولار، مما يجعل ​الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما دعم وقف ​إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الآمال ​في ⁠التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ​برنت 67 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 97.14 دولار ​للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، في حين هبط ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أو 0.65 بالمئة ​إلى 95.4 دولار.

وارتفع الخامان بنحو اثنين في المئة أمس الأربعاء ​ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق ​هرمز.

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات ⁠المتحدة انخفضت ​ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون ​برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو أيار. وكان المحللون قد توقعوا في ​استطلاع لرويترز انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يقفز بشكل حاد مقابل الشيكل

اعتراف إسرائيلي مفاجئ.. بهذه الطريقة أحبط أردوغان خطة أمريكية إسرائيلية سرية للإطاحة بالنظام الإيراني

كارثة الـ 7 من اكتوبر ..مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل “صادمة” عن هجرة الإسرائيليين للخارج ويفضح ما تُخفيه “تل أبيب”..

إعلان هام بخصوص امتحان الثانوية العامة 2026 للطلبة داخل قطاع غزة

رجل أعمال إسرائيلي: ترامب هدد سارة نتنياهو بإرسال زوجها إلى السجن

ترامب: نتنياهو “مجنون” يزعجني قتاله المستمر في لبنان وأرغب بلقاء المرشد الإيراني

اسعار العملات والمعادن

الأخبار الرئيسية

«ضرب الأنفاق أم بصمة الصوت»... لماذا بات اغتيال إسرائيل لقيادات «القسام» سريعاً؟

9 شهداء وجرحى فجر اليوم بقصف شقق سكنية في قطاع غزة

ترامب: تحدثنا إلى “حزب الله” للمرة الأولى وإيران على وشك توقيع اتفاق نووي ونحاول الفصل ب

اللجنة المركزية لحركة “فتح” تنتخب حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة محمود عباس

كارثة الـ 7 من اكتوبر ..مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل “صادمة” عن هجرة الإسرائيليين للخارج ويفضح ما تُخفيه “تل أبيب”..