الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار والنفط

رام الله/سما/

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، في ​وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل ‌إلى حل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4450.16 دولار للأوقية (الأونصة) ​بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 ⁠بالمئة إلى 4477 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ⁠0.8 ​بالمئة إلى 73.26 دولار للأوقية، ​وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1863.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 ​بالمئة إلى 1307.67 دولار.

وتراجع الدولار، مما يجعل ​الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما دعم وقف ​إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الآمال ​في ⁠التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ​برنت 67 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 97.14 دولار ​للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، في حين هبط ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أو 0.65 بالمئة ​إلى 95.4 دولار.

وارتفع الخامان بنحو اثنين في المئة أمس الأربعاء ​ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق ​هرمز.

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات ⁠المتحدة انخفضت ​ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون ​برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو أيار. وكان المحللون قد توقعوا في ​استطلاع لرويترز انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل.