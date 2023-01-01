الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 من عسكرييه بهجوم مسيرة مفخخة أطلقها “حزب الله” في جنوبي لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إصابة 8 من أفراده إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان: “في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، أُصيب جندي احتياط بجروح متوسطة، وثلاثة جنود آخرين بجروح طفيفة، جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان”.

ولم يتحدث الجيش عن تفاصيل الحادث، لكن “حزب الله” أعلن الثلاثاء عبر بيانات متتالية، تنفيذ 8 هجمات بصواريخ ومسيرات، ضد جنود وآليات إسرائيلية في مناطق متفرقة من جنوبي لبنان، وذلك في إطار رده على خروقات تل أبيب للهدنة الهشة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي والممددة حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والاثنين، أعلن الجيش مقتل أحد ضباطه وإصابة 7 عسكريين آخرين، 3 منهم بجروح خطيرة، مدعيا أن ذلك جرى خلال معركة بجنوبي لبنان، بينما قالت وسائل إعلام عبرية أن ذلك جاء نتيجة لهجوم بمسيرة مفخخة لـ”حزب الله”.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، قُتل 27 ضابطا وجنديا إسرائيليا في جنوب لبنان خلال جولة القتال الحالية التي بدأت في 2 مارس/آذار الماضي، إضافة إلى 4 مدنيين.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و468 شهيدا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.