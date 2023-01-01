الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,942 شهيداً

غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,942 شهيداً و172,967 إصابة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت الصحة في تقريرها اليومي، إلى أن هذه الإحصائية تأتي في إطار التحديثات اليومية الصادرة عن الجهات الصحية في قطاع غزة، والتي توثق أعداد الضحايا منذ بداية العدوان، وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ والوصول إلى المناطق المتضررة.

وفي السياق، أوضحت الإحصائية أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 933 شهيداً، فيما وصلت الإصابات إلى 2,868 إصابة، إضافة إلى تسجيل 781 حالة انتشال من تحت الأنقاض.