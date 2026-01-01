في وداع رئيس الموساد.... نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف

الثلاثاء 02 يونيو 2026 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "أركان نظام الإرهاب في إيران قد تصدعت، ولن تعود إلى ما كانت عليه، وستسقط في نهاية المطاف".

وفي كلمة ألقاها خلال حفل وداع رئيس الموساد دافيد برنياع، بعد خمس سنوات على رأس الجهاز، قال نتنياهو: "أي متآمر شرير ضد إسرائيل يعلم أن مؤامراته ستفشل، والثمن الذي سيدفعه سيكون باهظا للغاية. والثمن الذي دفعته إيران بالفعل باهظ جدا. لقد تصدعت أركان نظام الإرهاب هذا في إيران، ولن يعود إلى ما كان عليه، وسيسقط في نهاية المطاف".

وأضاف أن "إسرائيل نجحت في إنتاج العديد من العلامات التجارية التي غزت العالم"، لكن "الموساد يظل علامة تجارية متفوقة"، معتبرا إياه الجهاز الرائد في مجال الاستخبارات ومكافحة التجسس على الساحة الدولية.

وقال نتنياهو: "لا يوجد جهاز استخباراتي أو جهاز إحباط أفضل من الموساد. الموساد منارة للقوة البشرية والتقدم التكنولوجي والجرأة العملياتية".

ووجه رئيس الوزراء الشكر لبرنياع على ثلاثين عاما من الخدمة في الموساد، وخص بالشكر السنوات القليلة الماضية التي حقق فيها إنجازات بارزة لصالح أمن إسرائيل.

