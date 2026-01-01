تستمر من ستة إلى عشرة أسابيع.. جيش الاحتلال يوصي بعملية عسكرية كبرى في غزة وإسقاط حماس

القدس المحتلة / سما /

أوصت قيادات في الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس .

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت، يضغط اللواء يانيف عسور، من القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، من أجل شن عملية هجومية في غزة، بل ويوصي بها. ويزعم أن الهدف من ذلك هو نزع سلاح حماس وإضعاف قوتها العسكرية.

بحسب مصادر مطلعة على المناقشات، قدّم خططا للعمل ويضغط لتنفيذها، مدعيا قدرته على تفكيك القوات المسلحة لحماس في غضون ستة إلى عشرة أسابيع، وعرض على رئيس الأركان إيال زامير والقيادات السياسية التكاليف والتبعات المترتبة على ذلك من حيث الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا المقترح في ظل استمرار حماس في السيطرة على 40% من قطاع غزة، وتعزيز نفوذها فيها.

لكن على الرغم من التوصية، فإن المستوى السياسي في اسرائيل ليس في عجلة من أمره لتبني هذه الخطوة، مدعياً ​​أنه من المستحيل القتال بقوة على جميع الجبهات، وأنه يجب الحفاظ على ترتيب الساحات بحيث تكون ساحات لبنان وإيران هي الساحات الرئيسية الآن.

وصرحت شخصيات سياسية رفيعة المستوى لصحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية بأنه "دارت عدة نقاشات حول غزة، ونرغب في الحفاظ على ترتيب جبهات القتال من حيث الموارد والاهتمام.

لكن يبدو أن كل شيء معلق على رد حماس، وما إذا كانت مستعدة لنزع سلاحها، لكن من الواضح أنها لن تفعل ذلك، ومن الواضح أيضا أن هذه مهمتنا.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تقوم القيادة الجنوبية بإعداد خطط لمجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية، وفقًا لتوجيهات وسياسة رئيس الأركان. وقد عُرضت هذه الخطط كبدائل محتملة على طاولة هيئة الأركان العامة والمستوى السياسي، مع توضيح دلالات كل منها".

وجرت مناقشات على المستوى السياسي حول إمكانية تغيير آلية توزيع المساعدات بحيث لا تصل إلى حماس، أو على الأقل تقليص سيطرتها عليها.

ومن بين المقترحات المطروحة، العودة إلى خطة مراكز التوزيع وإعادة نشرها قرب الخط الأصفر، رغم فشل هذه الخطوة قبل عام، بالإضافة إلى خطط أخرى.