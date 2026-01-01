مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات تهديد في أم صفا شمال غرب رام الله

الثلاثاء 02 يونيو 2026 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات تهديد في أم صفا شمال غرب رام الله



رام الله/سما/

أقدم مستوطنون، فجر اليوم، على إحراق مركبتين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية وتهديدات انتقامية على جدران منازل ومنشآت في القرية، وفق ما أكدت مصادر محلية لـ"معا".

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، في تصريح خاص لـ"معا"، إن مجموعات من المستوطنين تسللت إلى وسط القرية في ساعات الفجر، وأضرمت النار في مركبته ومركبة شقيقه، قبل أن تخط شعارات تهدد بالانتقام على عدد من الجدران.

ووصف رئيس المجلس الاعتداء بأنه "الأخطر ضد القرية وسكانها" منذ إقامة البؤرة الاستيطانية المجاورة في منطقة جبل الرأس، مشيرًا إلى أن الهجوم يعكس تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين على القرية وممتلكات المواطنين.

وذكرت مصادر في أم صفا أن قوة من الجيش الإسرائيلي حضرت إلى القرية عقب الاعتداء، وطلبت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة. واتهمت المصادر الجيش بمحاولة الاستيلاء على التسجيلات قبل وصول الشرطة الإسرائيلية، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى طمس الأدلة المتعلقة بالهجوم.

ويعيش سكان أم صفا، البالغ عددهم نحو 700 نسمة، تحت ضغط متواصل جراء اعتداءات المستوطنين على أراضيهم ومزروعاتهم ومنازلهم، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المواطنين. كما تستمر السلطات الإسرائيلية في إغلاق مداخل القرية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ما يضطر السكان إلى سلوك طريق التفافي طويل عبر عجول وروابي للوصول إلى أماكن عملهم ومدارسهم ومصالحهم اليومية.

 

