بعد إغلاق لثمانية ايام .. سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر رفح اجلاء المرضى

الثلاثاء 02 يونيو 2026 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إغلاق لثمانية ايام .. سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر رفح اجلاء المرضى



غزة / سما /

أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتح معبر رفح على الحدود مع مصر بعد إغلاق استمرّ لثانية أيام.

وشاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة عبر معبر رفح البري، شملت ٧٣ شخصًا، من بينهم ٣٣ مريضًا و ٤٠ مرافقًا.

وجرت عملية التجمع والانطلاق من مستشفى التأهيل الطبي التابع لـجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تولّت طواقم الجمعية مهام التنظيم والنقل والتأمين الطبي للمغادرين، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية ذات العلاقة، لضمان وصول الحالات إلى معبر رفح بشكل آمن ومنظّم.

وتتواصل عمليات الإجلاء الطبي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى علاج خارج القطاع، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الصحية وارتفاع أعداد المرضى المحتاجين لتحويلات طبية عاجلة.

 

إسرائيل تحاول تبرير اغتيالها طبيبا بادعاء أنه قائد في "القسام"

صفقة أمريكية: منع اجتياح بيروت مقابل وقف تصعيد "حزب الله"..

زعيم اليسار الفرنسي "ميلانشون" يدعو لنشر حاملة طائرات فرنسية لردع إسرائيل ووقف الحرب على لبنان

دولة تحت الوصاية ورئيس وزراء دمية".. هجوم حاد على نتنياهو عقب تراجعه عن مهاجمة الضاحية الجنوبية

كاتب إسرائيلي يميني يهاجم شيخ الأزهر ويوجه اتهامات

لجنة الكنيست تمرر اقتراح حل البرلمان

الحرس الثوري الإيراني يهدّد ب”فتح جبهات جديدة” في حال مواصلة إسرائيل”تجاوز الخطوط الحمر” في لبنان وقطاع غزة

بين زنزانة الـ30% و"أرض الصومال".. ماذا يُحاك لغزة في غرف الخفاء؟

ترامب يوبّخ نتنياهو : مجنون الجميع يكرهك ولولا وجودي لكنت في السجن

استشهاد شاب وسط القطاع واستمرار عمليات نسف المنازل بخان يونس وغزة

دولة تحت الوصاية ورئيس وزراء دمية".. هجوم حاد على نتنياهو عقب تراجعه عن مهاجمة الضاحية الجنوبية

مباحثات بين حماس والوسطاء في مصر الأربعاء لإعطاء دفع لاتفاق وقف النار في قطاع غزة و مقترح جديد معدّل