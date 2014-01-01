بعد إغلاق لثمانية ايام .. سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر رفح اجلاء المرضى

أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتح معبر رفح على الحدود مع مصر بعد إغلاق استمرّ لثانية أيام.

وشاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة عبر معبر رفح البري، شملت ٧٣ شخصًا، من بينهم ٣٣ مريضًا و ٤٠ مرافقًا.

وجرت عملية التجمع والانطلاق من مستشفى التأهيل الطبي التابع لـجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تولّت طواقم الجمعية مهام التنظيم والنقل والتأمين الطبي للمغادرين، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية ذات العلاقة، لضمان وصول الحالات إلى معبر رفح بشكل آمن ومنظّم.

وتتواصل عمليات الإجلاء الطبي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى علاج خارج القطاع، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الصحية وارتفاع أعداد المرضى المحتاجين لتحويلات طبية عاجلة.