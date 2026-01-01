مسؤولان إيرانيان يربطان غزة ولبنان بجبهة واحدة ويؤكدان السعي لوقف إطلاق نار متزامن

الثلاثاء 02 يونيو 2026 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، في تصريحات منفصلة، ارتباط التطورات في قطاع غزة ولبنان ضمن ما تصفه طهران بجبهة المقاومة، مع التشديد على مواصلة دعم الجبهتين والسعي إلى وقف الهجمات الإسرائيلية عليهما.

 
وقال قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن "حزب الله وحركة أمل يدافعان اليوم عن وطنهم وعن الأمة الإسلامية".
 
وأضاف أن "أرواحنا وأرواحكم واحدة والعلاقة بين إيران ولبنان لا يمكن فصلها"، مؤكداً أن "إيران عازمة على تحقيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان وخصوصاً في الجنوب".
 
وأشار إلى أن طهران "تتابع بجدية وقف هجمات الكيان الإسرائيلي، وإذا استمرت الجرائم فلن نوقف فقط مسار المفاوضات بل سنقف أيضاً في وجهه".
 
وأضاف قاليباف أنه "إذا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأميركا فسيتضمن وقف الهجمات في جميع الجبهات وخصوصاً في لبنان".

اقرأ أيضا:

وفي السياق ذاته، قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "الكيان البائس يجب أن يعلم أن جرائمه في لبنان وغزة ستوقعه في دوامة عمليات حزب الله وطوفان جديد من شباب فلسطين الأبطال".
 
وأضاف أن "عزيمة جبهة المقاومة ستوسّع الدعم على الجبهتين والتحرك لتفعيل جبهات أخرى وجعل الوضع المروري في باب المندب مماثلاً لهرمز".
 
وأكد أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة بظل الدعم الوقح من الولايات المتحدة سيزيد من عزيمة جبهة المقاومة"، مضيفاً أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة ستزيد من عزيمة جبهة المقاومة".
 
كما أكد قاآني أن "جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وغزة ستوقعه في دوامة عمليات حزب الله والمقاومة الفلسطينية".
 
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الجنرال إسماعيل قاآني قال في رسالة له إن "الاعتداءات الصهيونية في لبنان وغزة، في ظل الدعم الأمريكي الوقح، ستعزز عزم محور المقاومة على توسيع أشكال الدعم لكلا الجبهتين، والعمل على تفعيل جبهات أخرى، وجعل الوضع الملاحي في مضيق باب المندب مماثلاً للوضع القائم في مضيق هرمز".

