هدم منازل في كابول بحجة البناء دون ترخيص

الثلاثاء 02 يونيو 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل في قرية كابول بمنطقة الجليل، بحجة البناء دون ترخيص، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة وحرس الحدود التي رافقت الجرافات والآليات الهندسية خلال تنفيذ العملية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد نفذت الجرافات عملية الهدم في ساعات الفجر، مستهدفة ثلاثة منازل في القرية، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في محيط المنطقة لتأمين سير عملية الهدم ومنع أي احتجاجات، حيث تم محاصرة المكان ومنعت السكان من الاقتراب من منطقة الهدم.

ويأتي هذا الهدم بعد أشهر قليلة من هدم متجر في كابول خلال شباط/فبراير الماضي، بذريعة البناء غير المرخص، في إطار سياسة تتكرر في عدد من البلدات العربية داخل البلاد.

وتعد قضية هدم المنازل من أبرز القضايا التي تواجه المجتمع العربي، في ظل ما يصفه الأهالي والهيئات المحلية بأزمة تخطيط وبناء مزمنة.

وتعاني العديد من البلدات العربية من ضيق مسطحات البناء وتأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية، الأمر الذي يحدّ من إمكانيات التوسع العمراني ويجعل الحصول على تراخيص البناء عملية معقدة وصعبة.

وفي ظل هذه الظروف، يضطر كثير من المواطنين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية، ما يعرضهم لاحقا لإجراءات قانونية وأوامر هدم تتكرر في عدد من القرى والمدن العربية.

