استشهاد شاب وسط القطاع واستمرار عمليات نسف المنازل بخان يونس وغزة

الثلاثاء 02 يونيو 2026 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 236 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد فجر اليوم المواطن "خميس جويفل" وأصيب آخر جراء استهداف طيران الاحتلال المسيّر مجموعةً من الأهالي في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن يوسف رمضان وإصابة اخر مساء الاثنين في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع .

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال سبع عمليات نسف شرقي خان يونس جنوب القطاع.

كما نفذ ثلاث عمليات نسف شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

