ترامب يوبّخ نتنياهو : مجنون الجميع يكرهك ولولا وجودي لكنت في السجن

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ومصدر آخر مطلع على مضمون المحادثة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تصاعد التوتر في لبنان خلال محادثة حادة يوم الاثنين.

قال ترامب لنتنياهو، بحسب المصادر: "أنت مجنون. لولا وجودي لكنتَ في السجن. أنا أنقذك، الجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب هذا."

وقال مصدر آخر مُطّلع على المحادثة إن ترامب كان "غاضباً" وصرخ في وجه نتنياهو في لحظة ما: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟"

جرت المكالمة وسط تهديدات من إيران بتفجير المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التدخل الإسرائيلي في لبنان.

وخلال المكالمة، وصف ترامب نتنياهو بـ"المجنون" واتهمه بالمحاباة، وفقًا لمصدرين. كما أفادت التقارير أن ترامب عرقل خطة إسرائيلية لشن هجوم على بيروت في المكالمة نفسها .

كما زعم اثنان من المصادر أن ترامب قال إن دعمه ساعد في "إبقاء نتنياهو خارج السجن"، في إشارة إلى المحاكمة الجارية ضده في إسرائيل.

وأفادت شبكة CNN أيضًا بأن المحادثة بين ترامب ونتنياهو تحولت إلى مشادة حادة.

ووفقًا للتقرير، استخدم ترامب عبارات قاسية للتعبير عن استيائه من الهجوم الإسرائيلي المزمع على بيروت.

وفي مرحلة ما، ذكّر الرئيس نتنياهو بدعمه السابق له، وحذّره من أن قصف لبنان قد يزيد من عزلة إسرائيل، بحسب المصادر.