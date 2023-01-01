إسرائيل تحاول تبرير اغتيالها طبيبا بادعاء أنه قائد في “القسام”

القدس المحتلة/سما/

حاول الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تبرير اغتياله طبيبا فلسطينيا في قطاع غزة، بادعاء أنه قائد فصيل في “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وقال الجيش في بيان: “نفذت قوات الجيش يوم السبت غارة في وسط قطاع غزة، أسفرت عن القضاء على جمال أبو عون”.

وادعى أن أبو عون “قائد فصيل في الجناح العسكري لحماس، وعمل بالتوازي طبيبا في مستشفى يافا في دير البلح” وسط قطاع غزة.

كما ادعى أنه “دفع وخطط لعمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وكان ضالعا في جهود بناء القوة وإعادة التأهيل وتعزيز قدرات حماس”.

والسبت، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين في محيط مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح، فقتلت أبو عون وأصابت ثلاثة بينهم طفلة.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة الجماعية بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي الكثير من أفراد المنظومة الطبيبة التي دمرها متعمدا، وفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي نحو 73 ألف شهيد وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 932 فلسطينيا وأصاب 2859، معظمهم أطفال ونساء.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.