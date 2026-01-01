الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا "مشروطا" بإخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت من سكانها

الإثنين 01 يونيو 2026 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان منطقة الضاحية في العاصمة اللبنانية بيروت ودعاهم إلى الإخلاء حفاظا على سلامتهم.

 

وأفاد الجيش في بيان يوم الاثنين: "إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل سيرد الجيش باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية".

وأشار إلى أن إسرائيل لا تحارب الشعب اللبناني وانما تنظيم حزب الله.

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وخاصة السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، وطلب منهم الانتقال شمالا.

‏⁧وجاء في الإنذار العاجل: "إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات وقرى حومين الفوقا، بنعفول، عربصاليم، رومین، عزة، أركي، وجباع، حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

وأضاف أنه أصدر الإنذار في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأفاد في البيان بأن الجيش سيضطر للعمل ضد حزب الله بقوة لا سيما في المناطق التي أطرها بالإخلاء، مشيرا إلى القوات لا تنوي المساس بهم.

وشدد الجيش على أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر.

