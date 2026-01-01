فرنسا تحظر المشاركة الرسمية لإسرائيل والصناعات الهجومية في معرض "إيوروساتوري" العسكري بباريس

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، يوم الإثنين، أن الحكومة الفرنسية قررت منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض "يوروساتوري" العسكري، المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة الوزارة في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه.

وبحسب الوزارة، يشمل القرار الفرنسي حظر مشاركة ممثلي حكومة الاحتلال في المعرض، ومنع إقامة جناح رسمي لإسرائيل، إلى جانب حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية، مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط.

وقالت الوزارة إن القرار يفرض قيودًا على الشركات الأمنية الإسرائيلية بصورة تختلف عن المعايير المطبقة على جهات أخرى مشاركة في المعرض، معتبرة أن الخطوة تتعارض مع الأعراف المتبعة في المعارض الدفاعية الدولية.

وفي بيان شديد اللهجة، هاجمت وزارة الجيش الإسرائيلية القرار الفرنسي، واعتبرته "قرارًا مخزيًا" تحركه، بحسب ادعائها، اعتبارات سياسية وتجارية، مضيفة أن فرنسا "تختار مرة تلو الأخرى الوقوف إلى الجانب الخطأ من التاريخ".

كما اتهمت الوزارة باريس بالتصرف على نحو "يتناقض مع القيم التي تدّعي تمثيلها"، معتبرة أن القرار يهدف إلى استبعاد الصناعات العسكرية الإسرائيلية من المعرض تحت غطاء اعتبارات سياسية.

وأضافت أن الأنظمة العسكرية الإسرائيلية أثبتت، بحسب وصفها، "قدرات استثنائية من حيث الدقة والفعالية" في مواجهة ما سمّته "منظمات وأنظمة إرهابية تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي".

ويأتي القرار الفرنسي في ظل توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية الحرب الإسرائيلية على لبنان والإبادة في غزة، وتزايد الانتقادات الفرنسية للسياسات الإسرائيلية وللأوضاع الإنسانية في القطاع.