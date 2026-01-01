كاتس: سنقيم منطقة خاضعة لسيطرتنا في محيط الليطاني ولا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته

الإثنين 01 يونيو 2026 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أنه لن يكون هناك “هدوء في بيروت” إذا تواصلت هجمات حزب الله، مشيرا الى ان بلاده ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان.
وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه “الضاحية الجنوبية لبيروت لا تختلف عن البلدات في شمال إسرائيل. إذا لم يكن هناك هدوء في الشمال، فلن يكون هناك هدوء في بيروت”.
وكان كاتس أعلن في وقت سابق أنه اعطى أوامر بتنفيذ ضربات في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، التي بقيت في منأى عن القصف إجمالا منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 نيسان/أبريل.
وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي يواصل في الوقت ذاته العمل “ضد حزب الله وبنيته التحتية في لبنان… من أجل إبعاد التهديدات عن قوات جيش الدفاع وعن سكان دولة إسرائيل، وتحويل منطقة الليطاني إلى منطقة تحت سيطرته الأمنية، خالية من الأسلحة والإرهابيين”.

