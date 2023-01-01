الصحة : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,941

الإثنين 01 يونيو 2026 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,941 شهيدا، و172,967 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان جديدان و40 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 932، وإجمالي الإصابات إلى 2.859، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

