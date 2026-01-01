صفقة أمريكية: منع اجتياح بيروت مقابل وقف تصعيد "حزب الله"..

وكالات - سما-

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الحصار ⁠البحري الأميركي، ​وتصعيد ⁠إسرائيل ​لـ"جرائم ​الحرب" ‌في ​لبنان، ⁠دليلان ​واضحان ⁠على ‌عدم ‌التزام ​واشنطن ‌بوقف ‌إطلاق ​النار.

صفقة

وكشف مصدر أمريكي مسؤول لقناة "12" العبرية، أن الولايات المتحدة عرضت على حزب الله وقف كامل التصعيد ضد إسرائيل، مقابل رفض واشنطن طلب حكومة تل أبيب، الرامي إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية في شمالي لبنان، وصولًا للعاصمة بيروت.

وأوضح أنه "في حال فشل المحادثات الجارية في هذا الشأن، فقد تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل باجتياح بيروت، والعمل عسكريًا ضد أهداف حزب الله في المدينة".

وجاء ذلك وسط توقعات بعقد جولة أخرى من المحادثات بين إسرائيل ولبنان خلال الأسبوع الجاري بواشنطن في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وفق القناة العبرية.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نتنياهو خلال الـ 48 ساعة الماضية في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أن هذه المبادرة الجديدة طُرحت في إطار المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل.

ولتعزيز هذه المحادثات، اقترحت الولايات المتحدة، كخطوة أولى، أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل. وفي المقابل، ستمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت، وفقًا لما صرّح به مسؤول أمريكي رفيع.

ورأى المسؤول أن "الخطوة قد تفسح المجال أمام خفض التصعيد تدريجيًا ووقف فعلي للأعمال العدائية".

وأشار إلى أن الرئيس عون حاول طرح هذا المقترح والتوصل إلى اتفاق، إلا أن رد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، كان مراوغًا ومخيبًا للآمال، وفق تعبير المصدر.

وبحسب المسؤول الأمريكي، أوضح بري أنه "سينجح في جعل حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار"، لكنه ألقى بالعبء على إسرائيل لوقف إطلاق النار أولًا".

وأكد بأن "حزب الله يتبع طهران، ولا يكترث لسلامة الشعب اللبناني"؛ مضيفًا أن "إيران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان لتنسب لنفسها الفضل في "إنقاذ الموقف"، وفق تقديره.

وأشار في المقابل إلى أن "الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل تسامحًا مع استمرار هجمات منظمة إرهابية على مواطنيها" على حد قوله.

وخلص إلى أن "أسرع سبيل لوقف التصعيد وحماية المدنيين من كلا الجانبين، هو أن يوقف حزب الله إطلاق النار فورًا".

وألمح إلى أنه "بعد فشل مبادرة روبيو لوقف إطلاق النار، ستمنح الولايات المتحدة إسرائيل الضوء الأخضر لضرب أهداف حزب الله في بيروت، بعد أن منعتها لأسابيع"، وفق ما نقلته القناة العبرية عن المصدر.