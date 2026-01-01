قتيلان عربيان: إطلاق نار في الكعبية وضرب حتى الموت بالرملة

القدس المحتلة / سما /

قُتل شاب من حيفا، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في الكعبية، بعيد انتصاف ليل الأحد، كما قُتل شخص في الأربعين من عمره، بجريمة اعتداء وضرب حتى الموت في مدينة الرملة، وعُثر على جثّته في وقت متأخر من مساء اليوم ذاته، لتصل بذلك حصيلة القتلى العرب منذ بدء العام الجاري إلى 114 قتيلة وقتيلا.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة القتل في الكعبية، هو فؤاد منصور (حمدون)، وهو من سكان مدينة حيفا.

وفي ما يتعلّق بالجريمة المرتكبة في الكعبية، أفاد طاقم طبيّ، بتلقّي بلاغ "عند الساعة 00:03، يفيد بإصابة شاب في الكعبية"، مضيفا أن مسعفيه "أقرّوا وفاة شاب يبلغ من العمر نحو 30 عامًا، متأثرًا بجروح نافذة"، اخترقت جسده.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، إن "المصاب كان فاقدًا للوعي داخل سيارة، من دون نبض ولا تنفُّس، ويعاني من إصابات نافذة بالغة الخطورة".

وأضاف: "أجرينا له الفحوصات الطبية اللازمة، ولكن للأسف كانت إصاباته حرجة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاته".

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إنها "باشرت تحقيقًا في جريمة قتل ارتُكبت في بلدة الكعبية، إثر تعرض شخص لإطلاق نار أثناء قيادته لمركبته".

وأضافت أن "وفاة الضحية أُقرت في مكان الحدث، فيما لا تزال هويته مجهولة".

واشارت إلى أن قواتها وصلت "إلى موقع الجريمة وبدأت بعمليات تمشيط واسعة للبحث عن المشتبه بهم والقبض عليهم. وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن خلفية الحدث جنائية".

وفي ما يتعلق بالجريمة المرتكبة في الرملة، أفادت مصادر محلية بالعثور على جثة زيدان أبو عامر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، وعليها آثار عنف شديد.

وأشارت إلى أن القتيل كان قد فُقد منذ السبت، ليتبيّن بعد العثور على جثّته مساء الأحد، أنه تعرض للضرب حتى الموت.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 9:02، مساءً عن إصابة رجل في حدث عنف في الرملة".

وأفاد المسعفون بأن "الرجل الذي يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، كان فاقدًا للوعي، وتم إعلان وفاته في مكان الحدث".

وذكر أحد أفراد الطاقم: "وصلنا إلى الرجل المصاب وكان فاقدًا للوعي من دون نبض ولا تنفُّس، وقد أجرينا له الفحوصات الطبية، ولكن للأسف لم تكن هناك أي علامات على الحياة، واضطررنا إلى إقرار وفاته في المكان".

وقالت الشرطة في بيان، إنّها "فتحت تحقيقًا في جريمة قتل ارتُكبت في الرملة، بعد العثور على رجل مصاب بجروح خطيرة، وأعلن المسعفون وفاته في مكان الحدث".

وأضافت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدافع وراء الجريمة على الأرجح، هو ثأر دموي مستمرّ".

وذكرت أن "قوات كبيرة من الشرطة بالتعاون مع خبراء الأدلة الجنائية، تعمل في موقع الحدث لجمع الأدلة، بالإضافة إلى البحث عن المشتبه بهم"، من دون اعتقال أيٍّ منهم.