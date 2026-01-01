“سي ان ان”: إيران تعيد تأهيل معظم منشآتها الصاروخية تحت الأرض بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية

الإثنين 01 يونيو 2026 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أفادت قناةة “سي ان ان” التلفزيونية، نقلا عن صور الأقمار الصناعية، بأن إيران قامت بإزالة الأنقاض من 50 مدخلا من أصل 69 مدخلا إلى 18 قاعدة تحت الأرض تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية.
وقالت القناة: “تبين لقناة “سي ان ان” أن إيران قد قامت بالفعل بتطهير وإعادة تأهيل 50 ​​من أصل 69 مدخلا للأنفاق المؤدية إلى 18 موقعا صاروخيا تحت الأرض تم استهدافها سابقا من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل”.
ووفقا لمعلومات القناة، على مدى عدة سنوات حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل تقييد الوصول إلى المنشآت الإيرانية تحت الأرض باستخدام الضربات الصاروخية، وتدمير الطرق المؤدية إليها، وهدم مداخل الأنفاق. ومنذ بدء وقف إطلاق النار، تسارعت جهود التطهير الإيرانية بشكل ملحوظ.
وأضافت القناة: “تظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها شبكة “سي ان ان” كيف تستخدم إيران معدات بسيطة، مثل الجرافات والشاحنات القلابة، لتحييد عواقب هذه العمليات المكلفة (شن ضربات صاروخية الأمريكية والإسرائيلية) “.
في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص. وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال القالتية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

