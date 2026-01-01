ايران: قواتنا المسلحة لا تزال على أهبة الاستعداد لاستئناف الحرب

الإثنين 01 يونيو 2026 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إنه في ظل أجواء ما زالت تخيم عليها ظلال الحرب لا تزال القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، مضيفة أن جميع أعضاء الوفد المفاوض على دراية كاملة بالمجال العسكري.

وأضافت "جميع المسؤولين المشاركين في المفاوضات يفهمون جيدا الواقع العسكري والميداني، وقاليباف ليس مجرد سياسي بل كان قائدا عسكريا ميدانيا، وعراقجي قاتل في الحرب العراقية الإيرانية".

وفي السياق، نقلت وكالة " إيسنا" عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، قوله إن المفاوضات لا تزال جارية لكنْ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مستبعدا أن تسفر عن نتائج.

وأضاف أن الملف النووي تم رفعه من على طاولة المفاوضات والحوار مع واشنطن.

وقال: "الملف النووي لم يكن مطروحا للتفاوض ولن يكون".

وأكد أن المفاوضات الحالية تتركز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء كامل للحرب.

