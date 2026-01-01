إيران: سنقدم تعديلات جديدة على مسودة ترامب

الإثنين 01 يونيو 2026 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

قال وزير الخارجية ‌الإيراني عباس عراقجي الأحد إن المحادثات وتبادل ⁠الرسائل مع الولايات المتحدة لا تزال جارية.

وأضاف لوسائل إعلام رسمية إيرانية "لا نولي أهمية ‌للتكهنات، ⁠ولا يمكن الحكم على هذه المحادثات قبل ⁠التوصل إلى نتيجة واضحة".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "تسنيم" مساء الأحد أنه من المتوقع أن تقدم إيران قريبا سلسلة من التعديلات الجديدة الخاصة بها على مسودة مذكرة التفاهم التي يتم تشكيلها مع الولايات المتحدة .

وقال مصدر مطّلع للوكالة تعليقاً على ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية بشأن أن ترامب اقترح تعديلات جديدة على النص الحالي، إن تبادل النصوص لا يزال مستمرا وإن إيران ستجري بدورها بطبيعة الحال تعديلات على النص، ولا شيء نهائيا حتى الآن.

وأكد أن المعيار بالنسبة لإيران هو النص الذي تقبله هي، وأن إدخال تعديلات من جانب ترامب لا يعني قبولها من قبل إيران.

وقال المصدر المطلع إن إيران مستعدة تماماً أيضاً لاحتمال عدم التفاهم.

