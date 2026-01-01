تحقيق للجيش الإسرائيلي حول استهداف قوة جفعاتي بمسيرة من حزب الله

الأحد 31 مايو 2026 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

بدأ الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في حادثة الضربة الجوية التي شنتها طائرة بدون طيار على قوة دوريات جفعاتي في الساعات الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل الرقيب مايكل تيوكين.

وفقا لموقع واللا الاسرائيلي ينصب تركيز التحقيق على مسألة ما إذا كان حزب الله قد استخدم معدات الرؤية الليلية، ونجح لأول مرة في الحرب في ضرب قوة باستخدام هذا النوع من الطائرات بدون طيار.

بحسب تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي، لا يبدو في هذه المرحلة أن ما تم رصده كان طائرة مسيرة مزودة بمعدات رؤية ليلية. ويؤكد الجيش أن هذه مجرد نتائج أولية، وأن التحقيقات في الأمر لا تزال جارية.

وتوجد عدة تقييمات في المؤسسة الأمنية حول كيفية تمكن الطائرة المسيرة من استهداف القوة المقاتلة. أحد هذه التقييمات هو أن الموقع كان في نفس مكان تمركز القوة، وكان معروفاً مسبقاً لحزب الله، لذا قام مشغلو الطائرة المسيرة بتوجيهها على مسار مخطط له مسبقاً.

بحسب تقييم آخر قيد الدراسة، ربما ساهمت ظروف الإضاءة الليلة الماضية أيضاً في الخسائر التي لحقت بالقوة. ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أنها كانت ليلة اكتمال القمر، وهو ما يُعتبر وقتاً ساطعاً نسبياً.

