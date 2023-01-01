الصحة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة الرام شمال القدس

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، استشهاد شاب في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند جدار الفصل العنصري، في بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة، أن الشاب عماد هارون اشتية (26 عاماً)، من قرية سالم شرق نابلس، استشهد متأثراً بجروحه، جراء إصابته بالرصاص الحي في الفخذ بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب جدار الرام.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد برصاص الاحتلال نحو 50 عاملا، واعتقل ما يزيد عن 38 ألفا، وحرم أكثر من 250 ألف عامل من الوصول إلى أماكن عملهم في أراضي عام 1948، بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.