929 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الأحد 31 مايو 2026 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أفادت الصحة في قطاع غزة، بأن 929 مواطنا استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأوضحت المصادر، أن من بين الشهداء 247 طفلًا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين.

وأضافت، أن شهر نيسان/ أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة، إذ سُجل خلاله نحو 117 شهيدًا، مقارنة بـ79 شهيدًا في آذار/ مارس، مؤكدةأن وتيرة القصف وارتفاع أعداد الضحايا تواصلت بشكل متسارع خلال شهر أيار/ مايو الجاري.

وحذرت من أن القطاع الصحي يعيش أوضاعًا كارثية نتيجة استمرار الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى.

IMG_5035

