"الإحصاء": انخفاض حاد في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي

الأحد 31 مايو 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الأحد، انخفاضا حادا في أسعار المنتج خلال شهر نيسان 2026 بنسبة 5.77%، حيث بلغ الرقم القياسي العام 216.45، مقارنة ﺒ 229.71 خلال شهر آذار 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً حاداً مقداره 5.90%، حيث بلغ 226.75 خلال الشهر المرصود، مقارنة ﺒ240.96 خلال شهر آذار الماضي.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً حاداً مقداره 3.47%، حيث بلغ 120.35 خلال شهر نيسان، مقارنة ﺒ 124.67 خلال الشهر الذي سبقه.

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

وأشار إلى أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، سجلت انخفاضاً حاداً مقداره 10.02%، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 41.21%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 16.04%.

فيما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 5.25%، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني سجلت هي الأخرى ارتفاعاً نسبته 0.58%.

بينما سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 1.07% خلال شهر نيسان 2026، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 0.27%، خلال شهر نيسان 2026.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 4.51% خلال شهر نيسان 2026 مقارنة بشهر آذار.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج ارتفاعاً حاداً نسبته 2.48%، وذلك بسبب ارتفاع متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 37.89%، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 11.46%، وصنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بنسبة 5.48%، وصناعة منتجات النجارة المستخدمة في البناء بنسبة 2.82%، وصناعة الأثاث بنسبة 2.33%، وصناعة الملابس بنسبة 2.18%، وصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 1.94%، وصناعة المنسوجات بنسبة 1.60%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.87%، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 3.57%، وصناعة المشروبات بمقدار 2.91%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 2.38%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.94%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.48%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.47%.

