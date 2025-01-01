  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يثير جدلا بعد هجومه على الجمعيات الخيرية

الأحد 31 مايو 2026 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الشؤون الإسلامية السعودي يثير جدلا بعد هجومه على الجمعيات الخيرية



رام الله/سما/

أثارت تصريحات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ جدلاً واسعاً في المملكة، بعد انتقاده الحاد للجمعيات الخيرية وإعلانه عدم ثقته بمعظمها.

 
وفي مقابلة مع "اندبندنت عربية"، قال آل الشيخ إنه لا يثق في الجمعيات الخيرية "إلا النادر منها"، متهماً بعضها بأخذ أموال الناس بغير وجه حق واستثمار المشاعر الدينية لتحقيق مكاسب مالية.
 
وأضاف أنه شخصياً لم يتبرع لأي جمعية خيرية ولن يفعل ذلك، لأنه يرى أن التبرع لها قد يسهم في استمرار ممارسات يعتبرها غير سليمة.
 
وأشار الوزير إلى أن وزارته لا تسلم المساجد للجمعيات الخيرية ولا تعتمد عليها في بناء المساجد أو إدارتها، منتقداً الحملات التي تستهدف جمع التبرعات تحت عناوين دينية مثل استكمال بناء المساجد أو توفير خدمات للحجاج رغم وجود جهات رسمية تتولى هذه المهام.
 
وأشعلت التصريحات موجة غضب واسعة من قبل رؤساء جمعيات خيرية، ومغردين سعوديين، اعتبروا أن تصريحات الوزير تشكك حتى في الثقة الملكية بالجمعيات.
 
واعتبر مغردون أن تصريحات الوزير تسيء إلى سمعة القطاع غير الربحي بأكمله، مؤكدين أن الجمعيات الخيرية تخضع لرقابة حكومية وأن الكثير منها يقدم خدمات أساسية للفئات المحتاجة داخل المملكة وخارجها.
 
ودفع الجدل المتصاعد مجلس الجمعيات الأهلية إلى إصدار بيان دفاعي عن القطاع غير الربحي، شدد فيه على الدور التنموي والإنساني الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعلى خضوعها للأنظمة والرقابة الحكومية المعتمدة.

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق غزة.. "مقترح معدّل" ووفد من حماس يصل القاهرة نهاية الأسبوع

“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران

مسؤول عُماني سابق : واشنطن وقعت في الفخ

مستشار خامنئي: ترامب خان الدبلوماسية مجددا ويريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران ومطالبه “مفرطة”

تقرير: كندا صدّرت معدات عسكرية وتكنولوجية لإسرائيل في 2025

إعلام الكيان يعزف مجددا على وتر.. “مناهج الأردن تعادي السامية” والخط المتطرف في واشنطن قد يفتح الملف

الأخبار الرئيسية

هآرتس: التدمير الكامل لغزة يهدف إلى تسهيل انتقال إسرائيل إلى المرحلة التالية: مرحلة التهجير

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم

IMG_5035

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز “إم كيو-1بريداتور” ويحذر: أي عمل عدائي سيُواجه برد حازم

ترامب يطرح مقترحا أكثر تشددا على إيران لإنهاء الحرب

ed86c816-d33f-4f4e-a2f0-7ee3a33281ca

صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران