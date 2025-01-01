  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز “إم كيو-1بريداتور” ويحذر: أي عمل عدائي سيُواجه برد حازم

الأحد 31 مايو 2026 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز “إم كيو-1بريداتور” ويحذر: أي عمل عدائي سيُواجه برد حازم



طهران / وكالات /

أعلنت إيران إسقاط طائرة مسيّرة مسلحة من طراز “إم كيو-1 بريداتور” تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الإيرانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد.
وقال البيان إن “طائرة أمريكية مسيّرة دخلت المجال الجوي فوق المياه الإقليمية الإيرانية فجر الأحد بهدف تنفيذ عملية عدائية”.
وأضاف: “رصدت منظومات الدفاع الجوي الحديثة التابعة لقوات الحرس الثوري الطائرة وتمكنت من إسقاطها”.

وحذر من أن “أي عمل عدائي سيُواجه برد حازم”.
ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي على بيان الحرس الثوري الإيراني.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه “مصالح أمريكية” في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.
وفي 23 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق غزة.. "مقترح معدّل" ووفد من حماس يصل القاهرة نهاية الأسبوع

“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران

مسؤول عُماني سابق : واشنطن وقعت في الفخ

مستشار خامنئي: ترامب خان الدبلوماسية مجددا ويريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران ومطالبه “مفرطة”

تقرير: كندا صدّرت معدات عسكرية وتكنولوجية لإسرائيل في 2025

إعلام الكيان يعزف مجددا على وتر.. “مناهج الأردن تعادي السامية” والخط المتطرف في واشنطن قد يفتح الملف

الأخبار الرئيسية

هآرتس: التدمير الكامل لغزة يهدف إلى تسهيل انتقال إسرائيل إلى المرحلة التالية: مرحلة التهجير

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم

ترامب يطرح مقترحا أكثر تشددا على إيران لإنهاء الحرب

ed86c816-d33f-4f4e-a2f0-7ee3a33281ca

صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران

اتفاق غزة.. "مقترح معدّل" ووفد من حماس يصل القاهرة نهاية الأسبوع