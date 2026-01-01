  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم

الأحد 31 مايو 2026 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم



غزة / سما /

أكدت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة رفضها القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول موافقتها على تقسيم القطاع إلى منطقتين شرقية وغربية.

وشددت لجنة إدارة قطاع غزة على أن مهامها وصلاحياتها تشمل كافة مناطق قطاع غزة دون استثناء، بهدف توفير حياة كريمة ومستقرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة على أنها "ترفض رفضا مطلقا أن تكون أداة لتقسيم القطاع"، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها التعامل مع "المليشيات المسلحة التي تتمركز في المناطق الشرقية".

وأعادت اللجنة التأكيد على وحدة قطاع غزة جغرافيا وسياسيا وإداريا، محذرة من أي محاولات لتفتيت القطاع أو إضعاف جهود توحيده تحت إدارة وطنية واحدة.

تأتي هذه التصريحات في ظل أنباء وشائعات متداولة خلال الفترة الأخيرة حول اقتراحات ومبادرات دولية وإقليمية تتحدث عن "إدارة مشتركة" أو "تقسيم وظيفي" لقطاع غزة، خاصة بعد الدمار الكبير الذي تعرض له القطاع جراء الحرب.

وغالباً ما ترتبط مثل هذه الشائعات بمناقشات حول "اليوم التالي" للحرب في غزة، ومحاولات بعض الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد صيغ إدارية جديدة تشمل تقسيم السيطرة الأمنية والإدارية بين مناطق مختلفة داخل القطاع.

وتعد اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة جهة رسمية تشكلت للإشراف على الشؤون الإدارية والخدمية في القطاع، وتسعى لتقديم خدمات أساسية للسكان في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق غزة.. "مقترح معدّل" ووفد من حماس يصل القاهرة نهاية الأسبوع

“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران

مسؤول عُماني سابق : واشنطن وقعت في الفخ

إيران تُعِدّ لإقامة جنازة كبرى لمرشدها الراحل علي خامنئي

حريق يلتهم مناطق جبلية واسعة جنوب الخليل

كيف تحولت السجون الإسرائيلية إلى مسرح لجرائم الحرب ضد الفلسطينيين؟ مصطفى إبراهيم

الأخبار الرئيسية

ed86c816-d33f-4f4e-a2f0-7ee3a33281ca

صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران

اتفاق غزة.. "مقترح معدّل" ووفد من حماس يصل القاهرة نهاية الأسبوع

“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

مستشار خامنئي: ترامب خان الدبلوماسية مجددا ويريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران ومطالبه “مفرطة”

الحركة لن تقبل بنزع سلاحها وأصبحت اكثر في غزة ..الكشف عن رسالة «حماس» للوسطاء ولقاء مرتقب في القاهرة