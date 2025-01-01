  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران

السبت 30 مايو 2026 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران



وكالات / سما/

 
    لم يستبعد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث سحب قوات بلاده من بعض القواعد العسكرية الأمريكية، التي تضررت خلال أحداث الشرق الأوسط.   وأشار الوزير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالذات سيتخذ القرار حول ذلك في أعقاب الصراع مع إيران. 

وقال هيغسيث للصحفيين خلال زيارته لمنتدى شانغريلا للحوار في سنغافورة، مجيبا على سؤال حول هذا الموضوع: " الرئيس ترامب بالذات سيُتخذ القرار في هذا الشأن. لكن قرار الرئيس سيعتمد على المسار الذي سنختاره لاحقا. ننظر إلى شراكاتنا في المنطقة نظرة إيجابية. وستُتخذ هذه القرارات مع مراعاة نتائج النزاع". 
وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 3000 شخص. وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال القتالية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق غزة.. "مقترح معدّل" ووفد من حماس يصل القاهرة نهاية الأسبوع

“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

اسعار صرف العملات

رداً على هجمات طهران على منشآتها.. صحيفة أمريكية تكشف مشاركة الإمارات في الحرب على إيران

استطلاع القناة 13 العبرية : نصف الإسرائيليين يريدون إسقاط حكومة نتنياهو

إيران تُعِدّ لإقامة جنازة كبرى لمرشدها الراحل علي خامنئي

الخارجية الأمريكية تنهي مهام توم باراك مبعوثا خاصا لسوريا ولبنان

الأخبار الرئيسية

اتفاق غزة.. "مقترح معدّل" ووفد من حماس يصل القاهرة نهاية الأسبوع

“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

مستشار خامنئي: ترامب خان الدبلوماسية مجددا ويريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران ومطالبه “مفرطة”

الحركة لن تقبل بنزع سلاحها وأصبحت اكثر في غزة ..الكشف عن رسالة «حماس» للوسطاء ولقاء مرتقب في القاهرة

إسرائيل تصعد حملتها الـدموية ..اربعة شهداء وعدد من الجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة