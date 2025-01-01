مشاورات مصرية إماراتية بشأن تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران

بحثت مصر والإمارات، مساء السبت، “التطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأفاد البيان، بأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الوزيرين بحث “مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين”.

وتناول الوزيران المصري والإماراتي “التطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران”، بحسب البيان، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وأكد الوزيران “الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين”.

والجمعة، أفاد مسؤول في البيت الأبيض للأناضول، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إبرام اتفاق مع إيران “يكون جيدا فقط للولايات المتحدة” ويراعي “الخطوط الحمراء” لواشنطن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه “مصالح أمريكية” في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.