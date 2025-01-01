  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

7 شهداء جدد خلال 48 ساعة و72,938 منذ بدء العدوان على قطاع غزة

السبت 30 مايو 2026 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 شهداء جدد خلال 48 ساعة و72,938 منذ بدء العدوان على قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 7 شهداء، 6 شهداء جدد، بالاضافة الى شهيد واحد متأثر بإصابته، و25 اصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,938 شهيدا، و 172,919 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 929، وإجمالي الإصابات إلى 2,811، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

ونوهت الصحة الى انه تم إضافة عدد 112 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر مايو.

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يمارس ضغوطا كبيرة داخل البيت الأبيض لمنع إتمام الصفقة بين واشنطن وطهران

مشروع روسي ثوري لاستبدال الأعضاء وإيقاف الشيخوخة ..

غزة : 4 شهداء وإصابة مدنيين في تصعيد اسرائيلي كبير

ترامب: رفع الحصار البحري واستخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد

مصادر إيرانية : ترامب يتعمد "الخلط بين الحقيقة والكذب”.. والرئيس الامريكي يعلن انه سيعطي القرار النهائي بشأن الاتفاق قريباً

قاليباف : نحصل على المكاسب بالصواريخ وليس بالحوار

الأخبار الرئيسية

“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

مستشار خامنئي: ترامب خان الدبلوماسية مجددا ويريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران ومطالبه “مفرطة”

الحركة لن تقبل بنزع سلاحها وأصبحت اكثر في غزة ..الكشف عن رسالة «حماس» للوسطاء ولقاء مرتقب في القاهرة

إسرائيل تصعد حملتها الـدموية ..اربعة شهداء وعدد من الجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة

رداً على هجمات طهران على منشآتها.. صحيفة أمريكية تكشف مشاركة الإمارات في الحرب على إيران