7 شهداء جدد خلال 48 ساعة و72,938 منذ بدء العدوان على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 7 شهداء، 6 شهداء جدد، بالاضافة الى شهيد واحد متأثر بإصابته، و25 اصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,938 شهيدا، و 172,919 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 929، وإجمالي الإصابات إلى 2,811، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

ونوهت الصحة الى انه تم إضافة عدد 112 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر مايو.