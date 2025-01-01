“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

السبت 30 مايو 2026 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن واشنطن ستعيد تشكيل علاقاتها مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الهند-باسيفيك) على أساس “المسؤولية المشتركة بدلا من التبعية”، مؤكدا أن “عهد دعم الولايات المتحدة للدفاع عن الدول الغنية قد ولى وانتهى”.
تصريحات هيغسيث جاءت في كلمة ألقاها، السبت، خلال مشاركته في منتدى “حوار شانغريلا” الأمني المنعقد في سنغافورة، والذي يناقش قضايا الدفاع والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث قدم تقييمات تتعلق باستراتيجية واشنطن في منطقة الهند-باسيفيك.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدخل حقبة جديدة في تحالفاتها وشراكاتها، معتبرا أن هذا النهج سيجعلها أكثر قوة، ويجعل حلفاءها أكثر كفاءة وقدرة.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تتحمل عبء الدفاع عن الدول الحليفة بمفردها بعد الآن.

وقال في هذا الإطار: “انتهى العهد الذي كانت فيه الولايات المتحدة تدعم وتدفع تكاليف الدفاع عن الدول الغنية”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى شركاء، لا إلى دول خاضعة للوصاية والحماية. نريد تحالفات قائمة على المسؤولية المشتركة، لا على التبعية”.
وشدد على أن منطقة الهند-باسيفيك تحظى بأهمية بالغة وحاسمة لأمن الولايات المتحدة وازدهارها، لافتا إلى أن بناء توازن قوي مستقر في المنطقة يعد أحد الأهداف الأساسية لإدارة واشنطن.
وحذر هيغسيث من إمكانية تغيير طريقة إدارة العلاقات مع الحلفاء الذين لا يقدمون مساهمة كافية في الدفاع المشترك، داعيا دول المنطقة إلى الاستثمار بشكل أكبر في قدراتها الدفاعية الذاتية.
وذكر أن الولايات المتحدة لا تريد لأي دولة، ومنها الصين، أن تفرض هيمنتها على المنطقة، موضحا أن هدفهم ليس التصادم أو الصراع، بل الحفاظ على الاستقرار من خلال “قوة مدروسة وحازمة”.
كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ على السلام في منطقة الهند-باسيفيك.
وزاد: “أمريكا دولة مطلة على المحيط الهادئ، ونحن مصرّون على أن تحترم الصين موقعنا ومكانتنا الراسخة منذ مدة طويلة في هذه المنطقة”.

