  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: رفع الحصار البحري واستخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجمعة 29 مايو 2026 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: رفع الحصار البحري واستخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية



واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري سيرفع الآن، وأنه يمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز بسبب الحصار أن تبدأ عملية العودة إلى أوطانها، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم باستخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية، داعيا طهران إلى استكمال الإزالة الفورية للألغام البحرية.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنزع جميع الألغام البحرية إن وجدت، مشيرا إلى أنه تم تفجير العديد منها وسيتم إزالة ما تبقى.

كما أعلن أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، لافتا إلى أنه سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تحذر من انهيار اتفاق غزة بعد قتل إسرائيل 20 فلسطينياً خلال 48 ساعة

ترامب يتحدث عن دواء يحيي الموتى..

"هآرتس" تتحدث عن هدف كبير تسعى إليه إسرائيل في لبنان لا يتعلق بنزع سلاح حزب الله

استطلاع معاريف : انهيار مفاجئ لتحالف بينيت ـ لابيد..

مصدر إسرائيلي: المرشد الإيراني لم يوافق على الاتفاق وبالتالي ترامب لن يوافق عليه] المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)

"أكسيوس": واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق هام بانتظار موافقة ترامب ليصبح مبرما ونهائيا

الأخبار الرئيسية

قاليباف : نحصل على المكاسب بالصواريخ وليس بالحوار

نتنياهو: القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وسيطرت على مواقع استراتيجية

زامير : سنواصل التوغل في لبنان وسنوسع عملياتنا العسكرية ولن نسمح بأي “ملاذ آمن” لحزب الله

هآرتس : إراقة الدماء واستمرار الحروب في غزة ولبنان وإيران تخدم مصالح نتنياهو الشخصية ومتجهون لمرحلة خطيرة

IMG_5019

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)