ترامب: رفع الحصار البحري واستخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري سيرفع الآن، وأنه يمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز بسبب الحصار أن تبدأ عملية العودة إلى أوطانها، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم باستخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية، داعيا طهران إلى استكمال الإزالة الفورية للألغام البحرية.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنزع جميع الألغام البحرية إن وجدت، مشيرا إلى أنه تم تفجير العديد منها وسيتم إزالة ما تبقى.

كما أعلن أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، لافتا إلى أنه سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي.