رام الله : قائمة الفدائي في معسكر قطر تحضيرا لوديتيْ قرغيزستان وكينيا

الإثنين 25 مايو 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إيهاب أبو جزر، قائمة الفدائي للمعسكر التدريبي في دولة قطر تحضيرا للمباراتين الوديتين في الدورة الدولية أمام قرغيزستان وكينيا خلال فترة التوقف الدولي في شهر حزيران/ يونيو المقبل. 

وتضم القائمة: رامي حمادة، عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، مصعب البطاط، ميلاد تيرمانيني، عدي خروب، أحمد طه، عدي الدباغ، أوغستين منصور، عميد صوافطة، وجدي نبهان، خالد النبريصي، حامد حمدان، بدر موسى، محمد حبوس، زيد القنبر، ياسر حمد، خالد أبو الهيجا، مصطفى زيدان، إميليو سابا، عبادة بارود، محمد صالح، أحمد القاق، تامر صيام، جياني توما، آدم كايد، سلطان أبو دقن، عبد الهادي راشد، محمد بلح.

ويغيب أسد الحملاوي عن القائمة بعد تعرضه لإصابة مع فريقه في مباراة التتويج بالدوري الروماني، والتي سيغيب بسببها عن الملاعب لمدة 20 يوما. 

وبدأ الفدائي أمس السبت تجمعا تدريبيا في العاصمة القطرية، الدوحة، يمتد حتى 31 أيار/ مايو الجاري، على أن يصل إلى العاصمة القرغيزية، بيشكيك، في الأول من حزيران. 

ويلعب الفدائي مباراته الأولى ضد منتخب كينيا يوم 6 حزيران، ثم يواجه قرغيزستان في التاسع من الشهر ذاته على ستاد دولين عمر زاكوف.

