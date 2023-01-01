  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,783 شهيدا

السبت 23 مايو 2026 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,783 شهيدا



غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم السبت، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,783 شهيدا، و172,779 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء أحدهم شهيد انتشل جثمانه، و29 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 890، وإجمالي الإصابات إلى 2,677، فيما جرى انتشال 777 جثمانا.

وأوضحت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الأكثر قراءة اليوم

رسالة مصيرية".. ضابط في "الموساد" يكشف تفاصيل صادمة عن عملية "البيجر" ضد "حزب الله"

صدمة كبيرة في واشنطن.. إيران أسقطت عشرات الطائرات الأمريكية المتطورة في الحرب الأخيرة والخسائر كانت فادحة

كيف تتعقب إسرائيل المشاركين في 7 أكتوبر وما دور مجموعة نيللي؟

نيويورك تايمز: لا تراجع عن تحقيقنا الذي يوثق اغتصاب السجانين والمحققين لاسرى فلسطينيين

"واللا" العبري يكشف: هكذا وسعت إسرائيل سيطرتها على قطاع غزة بصمت

إعلام عبري: الخطأ التاريخي يتكرر والحزام الأمني الجديد في لبنان تحول إلى مصيدة موت و”حزب الله” يضرب بكل قوة

تهديدات أمريكية ..منصور يسحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأخبار الرئيسية

في تطور دراماتيكي ..مسؤولو الجيش والاستخبارات الأمريكية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران

شهداء وجرحى وغارات جوية على مخيمي النصيرات والبريج وهدم منازل شرق دير البلح

IMG_4939

واشنطن تدرس شن ضربات جديدة على إيران ..

كيف تتعقب إسرائيل المشاركين في 7 أكتوبر وما دور مجموعة نيللي؟

إسرائيل تمنع تعاون الأغذية العالمي مع منظمة تركية في غزة: قطع المساعدات عن أكثر من 166 ألف شخص