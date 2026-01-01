82 قتيلا بانفجار منجم فحم في الصين

السبت 23 مايو 2026 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قتل 82 شخصا على الأقل، من جراء انفجار منجم للفحم بإقليم شانشي شمالي الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في حصيلة محدثة.

وأمر الرئيس الصيني "شي جين ⁠بينغ" ببذل جهود إنقاذ مكثفة، عقب انفجار غازي في المنجم.

وقالت وكالة أنباء (شينخوا) ‌الصينية ‌الرسمية، إن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بمنجم ليوشين يو للفحم في منطقة ‌تشين يوان، حيث ‌كان ⁠247 عاملا يؤدون مهامهم تحت الأرض.

ودعا شي السلطات إلى "عدم ادخار أي جهد" في علاج ⁠المصابين ‌وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، بينما أمر ⁠بإجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحادث وإجراء مساءلة صارمة وفقا للقانون.

وكرر رئيس الوزراء "لي تشيانغ" هذه ⁠التعليمات، داعيا إلى نشر المعلومات في الوقت المناسب وبدقة، وإلى المساءلة الصارمة.

وبحلول صباح السبت، أكدت وسائل إعلام رسمية لاحقا ارتفاع عدد القتلى إلى 82.

وذكرت إدارة الطوارئ المحلية في تشين ‌يوان، أن عمليات الإنقاذ مستمرة، بينما يجري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

