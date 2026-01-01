الإمارات تطالب مجلس الأمن بتحرير 20 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز

ابو ظبي/سما/

طالبت الإمارات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بتحرير قرابة 20 ألف بحار يواجهون ظروفا تهدد حياتهم في مضيق هرمز نتيجة الهجمات الإيرانية التي تعطل الملاحة، وتعرقل وصول المساعدات.

شددت الإمارات أمام مجلس الأمن أن الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز تشكل تهديدا خطيرا للمدنيين وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتقوض حرية الملاحة الدولية والأمن الاقتصادي العالمي.

وأكدت أهمية ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفرض الامتثال لها، في ظل استمرار الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وجاء ذلك في كلمة السفيرة غسق شاهين، نائبة مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة مفتوحة بشأن حماية المدنيين، وجددت خلالها التزام بلادها باحترام القانون الدولي الإنساني وتعزيز المساءلة، ودعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وانصبّ محور كلمة السفيرة الاماراتية على التحذير من أن هذه الهجمات تشكل خطرا محدقا بالمدنيين، وتقوض حرية الملاحة والأمن الاقتصادي العالمي.

وأكدت أهمية فرض الامتثال لقرارات المجلس في مواجهة الانتهاكات المستمرة.

وأوضحت السفيرة الاماراتية أن الانتهاكات تتجلى في هجمات إيرانية منذ 28 فبراير استهدفت عمدا المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية كالموانئ والمطارات وشبكات الطاقة والغذاء.

وشددت على أن عرقلة الملاحة انتهاك صريح للقانون الدولي، مهددةً العمليات الإنسانية وإمدادات الطاقة والأمن الغذائي عالميا. وأختتمت كلمة السفيرة الاماراتية بالتأكيد على دعم الإمارات لمشروع القرار البحريني الأمريكي المدعوم من 138 دولة، كرسالة رفض دولية للسلوك الإيراني العدواني.