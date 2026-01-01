  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تطالب مجلس الأمن بتحرير 20 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز

الجمعة 22 مايو 2026 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تطالب مجلس الأمن بتحرير 20 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز



ابو ظبي/سما/

طالبت الإمارات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بتحرير قرابة 20 ألف بحار يواجهون ظروفا تهدد حياتهم في مضيق هرمز نتيجة الهجمات الإيرانية التي تعطل الملاحة، وتعرقل وصول المساعدات.

شددت الإمارات أمام مجلس الأمن أن الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز تشكل تهديدا خطيرا للمدنيين وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتقوض حرية الملاحة الدولية والأمن الاقتصادي العالمي.

وأكدت أهمية ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفرض الامتثال لها، في ظل استمرار الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وجاء ذلك في كلمة السفيرة غسق شاهين، نائبة مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة مفتوحة بشأن حماية المدنيين، وجددت خلالها التزام بلادها باحترام القانون الدولي الإنساني وتعزيز المساءلة، ودعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وانصبّ محور كلمة السفيرة الاماراتية على التحذير من أن هذه الهجمات تشكل خطرا محدقا بالمدنيين، وتقوض حرية الملاحة والأمن الاقتصادي العالمي.

وأكدت أهمية فرض الامتثال لقرارات المجلس في مواجهة الانتهاكات المستمرة.

وأوضحت السفيرة الاماراتية أن الانتهاكات تتجلى في هجمات إيرانية منذ 28 فبراير استهدفت عمدا المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية كالموانئ والمطارات وشبكات الطاقة والغذاء.

وشددت على أن عرقلة الملاحة انتهاك صريح للقانون الدولي، مهددةً العمليات الإنسانية وإمدادات الطاقة والأمن الغذائي عالميا. وأختتمت كلمة السفيرة الاماراتية بالتأكيد على دعم الإمارات لمشروع القرار البحريني الأمريكي المدعوم من 138 دولة، كرسالة رفض دولية للسلوك الإيراني العدواني.

الأكثر قراءة اليوم

ميلادينوف ينشر “خارطة طريق” من 15 بندًا لمستقبل غزة تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا ونزع سلاح حماس

قناة سعودية تكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق النهائي مع إيران

الأقمار الصناعية تكشف حقائق صادمة... ايران دمرت القواعد العسكرية الاسرائيلية خلال الحرب

"رويترز": خامنئي يصدر أمرا بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

حماس: ملادينوف يتبنى رواية الاحتلال ويحاول إيجاد مبررات لتصعيد العدوان على غزة

الصحة الفلسطينية: ستة شهداء بقطاع غزة منذ الصباح

الجمهوريون بمجلس النواب يلغون تصويتاً على صلاحيات الرئيس في مواصلة الحرب على إيران

الأخبار الرئيسية

نيويورك تايمز: لا تراجع عن تحقيقنا الذي يوثق اغتصاب السجانين والمحققين لاسرى فلسطينيين

IMG_4928

صدمة كبيرة في واشنطن.. إيران أسقطت عشرات الطائرات الأمريكية المتطورة في الحرب الأخيرة والخسائر كانت فادحة

إعلام عبري: الخطأ التاريخي يتكرر والحزام الأمني الجديد في لبنان تحول إلى مصيدة موت و”حزب الله” يضرب بكل قوة

رسالة مصيرية".. ضابط في "الموساد" يكشف تفاصيل صادمة عن عملية "البيجر" ضد "حزب الله"

قناة سعودية تكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق النهائي مع إيران