مفاجأة فيلادلفيا تحققت.. فاز كريس راب مرشح الكونغرس المناصر لـ”أسرى فلسطين”

وكالات / سما/

فاز كريس راب المرشح الديمقراطي الأكثر إثارة للجدل في فيلادلفيا.

وفجر الأربعاء أعلنت اللجان المشرفة فوز راب المناصر الأبرز لقضية الأسرى الفلسطينيين في الإنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الثالثة بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا.

فاز راب بعد سباق حظي باهتمام وطني واسع.

يُعرف راب بمواقفه التقدمية ودعمه العلني للحقوق الفلسطينية وانتقاده لنفوذ اللوبيات المؤيدة لإسرائيل في السياسة الأمريكية.

وينظر المراقبون لفوز راب بأهمية خاصة جدا لأن الدائرة الثالثة تُعد من أكثر الدوائر الديمقراطية أمانًا، ما يجعل فوزه في الانتخابات التمهيدية خطوة شبه مؤكدة نحو الإحتفاظ بمقعده في الكونغرس خلال الإنتخابات العامة المقبلة.

كما يُنظر إلى النتيجة في مفاجأة باعتبارها مؤشرًا على استمرار صعود التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وعلى تنامي تأثير قضية فلسطين في تشكيل مواقف الناخبين والمرشحين في الانتخابات الأمريكية.

لكن المفاجأت لم تقف عند هذا الحد فقد أعلن المرشح المحافظ توماس ماسي إقراره بالهزيمة في ولاية كنتناكي في مواجهة منافسه لكنه صرح علنا بأنه يريد تخصيص وقت” للبحث عن إد غالرين في تل أبيب لتهنئته بخسارتي”.

تصريح ماسي صاحب أغلى مقعد في تاريخ الولايات المتحدة حقق معدلات قياسية في توجيه رسائل مضادة لمناصري إسرائيل وإحراج المؤسسة الأمريكية حيث حول ماسي خطاب التنازل هنا إلى معركة سياسية وإعلامية.

وعلى هامش الإنتخابات النصفية نشرت منطمات حقوقية هويات 50 من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يقودون لجان تمويل ودعم تتدخل في خيارات الناخب الاميركي لصالح منظمة آيباك الشهيرة وفروعها.

المنظمات قامت برسم خريطة للعلاقات المهنية والسير الذاتية لأكثر من 3,000 موظف حالي وسابق في أيباك، بما في ذلك مواقع عملهم السابقة والروابط التي تربطهم بمؤسسات أخرى.

وأضافت المنظمة أنها ستنشر نتائج هذا التحقيق لهؤلاء الموظفين بالتدخل داعية المتابعين إلى ترقب التفاصيل القادمة.

وترفض ايباك للآن التسجيل كمنظمة عميلة لإسرائيل في الولايات المتحدة بذريعة انها منظمة أميركية.